Captain America 4: regresará un clásico villano de Marvel

Captain America: New World Order será la cuarta entrega de Captain America dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. A diferencia de las otras tres, será la primera protagonizada por Anthony Mackie. Su personaje, Sam Wilson, es el nuevo portador del título de Captain America en el UCM.

Ahora, Variety acaba de revelar nuevos detalles respecto a esta película. Y es que un villano clásico de Marvel parece que volverá para esta cinta. Se trata de El Líder, el antagonista de Hulk, que en El Increíble Hulk fue interpretado por Tim Blake Nelson.

Además de su inteligencia superior este villano tiene poderes telequinéticos y telepáticos limitados pero peligrosos. Él es capaz de controlar mentalmente a personas no mutadas en gamma al tocarlas, y en las novelas gráficas de Marvel ha derribado a un Hulk muy debilitado con sus explosiones telequinéticas. Verdaderamente es un antagonista peligroso y una gran adición para el MCU.

Hay más novedades sobre esta nueva entrega. Shira Hass interpretará a Sabra, la superheroína israelí. Además, Carl Lumbly regresará como Isaiah Bradley, personaje que fue presentado en The Falcon and the Winter Soldier. Y directamente de esa serie, también llegará Danny Ramírez como Joaquín Torres, ahora adoptando la identidad de Falcon.

Captain America: New World Order será dirigida por Julius Onah y llegará a los cines el 3 de mayo 2024. La premisa, en este caso, será presentar a un nuevo Captain America, ahroa sin superpoderes.