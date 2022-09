Los fans de Camilo no quieren que Evaluna cante con él

Desde que Camilo y Evaluna dieron la bienvenida a su hija Índigo, su vida ha dado un vuelco de 180 grados, tanto laboral como personalmente.

Luego de ya algunos meses del nacimiento de la pequeña, el cantante se encuentra con su gira internacional, y para no dejar de lado a su familia recorre el mundo junto a la misma.

Índigo y Evaluna no solo han acompañado a Camilo alrededor del mundo, sino que además la actriz suele subirse a los escenarios a cantar junto a su prometido, acto que la pareja disfruta y mucho.

Sin embargo, los fans parecen no estar muy de acuerdo con esto, ya que se han quedado en numerosas oportunidades de este hecho.

“Yo quería ir al concierto de Camilo, no al de Camilo y Evaluna”, “qué ganas de traer a su llavero todo el tiempo, eso ya no es romántico, es tóxico”, “Camilo se disfruta mejor solito”, “¿por qué siempre tiene que meterla a cantar? Qué dependencia”, “Ella es una tóxica que no lo deja respirar”, “pésimos padres al exponer así a su hija”, sin algunos de los comentarios que se encuentran en la red.

Incluso se han generado violentos comentarios por parte de los fanáticos de Camilo, yendo in crescendo en el último tiempo, y pese a que estos demuestran ser tóxicos es a Evaluna a quien acusan de hacer lo propio.

Los fans no conciben que se meta a cantar y a llevarse los focos de atención, explicando que esto ya no es romántico sino que es una actitud meramente tóxica.