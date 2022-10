Decubre cuál película de Disney a Steven Spielberg le hubiera gustado dirigir

Steven Spielberg es uno de los directores más reconocidos del cine moderno, de eso no quedan dudas. Con tan sólo enumerar algunas de sus obras nos damos cuenta de que estamos hablando de un gran director.

Tiburón, Indiana Jones, E.T., La lista de Schindler, Saving private Ryan son algunos de los grandes títulos que tuvieron a Spielberg en la cinta de director.

Sin embargo, y pese a que su filmografía es vasta y muy aclamada, el propio Spielberg manifestó que hubo una película de Disney que le hubiese gustado dirigir.

Se trata de Hocus Pocus, que en Latinoamérica se conoció como Abracadabra. Esta cinta se estrenó en 1993 con Kenny Ortega en la dirección y con las clásicas actuaciones de Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker.

David Kirschner, productor y escritor de la cinta trabajó con Spielberg en An American Tail de 1986. Ahora, en diálogo con The Wrap, recordó una anécdota que involucra a Kethleen Kennedy: "Ella era la productora de Steven y ahora dirige la compañía de George Lucas, Lucasfilm. Kathy se me acercó en la fiesta de Navidad de Amblin y me dijo: 'Sabes, realmente lastimaste a Steven'. Y yo estaba como: '¿Qué?' ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué...?”.

“Kennedy me dijo: ‘Él te dio tu primera película, An American Tail. Ni siquiera le ofreciste Hocus Pocus. Fuiste directo a Disney’. Honestamente, sentí lágrimas en mis ojos. Es un recuerdo muy doloroso para mí haber molestado a Steven, a quien… ¡Le debo todo!”, agregó.

Tal fue el fenómeno que esta cinta causó que ahora, a casi 30 años de su estreno, Disney + anunció la llegada de la secuela, con las mismas protagonistas.

“Pasaron 29 años desde la última vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, que hoy buscan vengarse. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria impedir que las tres brujas hambrientas de revancha desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer, la noche de All Hallow’s Eve”, asegura la sinopsis oficial.