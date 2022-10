Esta serie de Amazon Prime Video destronó a Netflix en Estados Unidos

Amazon Prime Video es una plataforma de streaming que continúa creciendo. Y si bien aún está lejos de la cantidad de suscriptores de Netflix, acaba de destronarla en Estados Unidos con esta serie.

Nielsen es un medidor de audiencias que recopila datos de reproducciones de televisión y espectadores estadounidenses en las plataformas Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV+ y Hulu TV. Y ahora reveló cuál es esta serie.

Lo más visto en agosto fue The Lord of the Rings: Rings of Power, con un total de 1.253 millones de minutos visualizados. Así las cosas, Amazon Prime Video logró destronar a Netflix, que se había posicionado en lo más alto de las audiencias en los últimos meses.

Esta serie, como es sabido, está inspirada en las obras de J.R.R. Tolkien y está ubicada temporalmente muchos años antes de los eventos vistos en The Hobbit y la trilogía original de El Señor de los Anillos.

Si bien no adaptan ninguna obra en específico, la serie retoma los eventos en las Tierras del Sur de la Tierra Media, abarcando el surgimiento de Sauron y la creación de los Anillos de Poder y el Anillo Único.

Amazon compró los derechos de las obras de Tolkien en 2017 por unos 250 millones de dólares.