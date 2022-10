¿Cuántas series tiene el Universo Cinematográfico de Marvel?

Llamamos Universo Cinematográfico de Marvel a la franquicia de medios y el universo compartido creado por las películas de Marvel Studios, basadas en los clásicos personajes de los cómics de Marvel.

El UCM dio inicio en 2008 con la llegada de Iron Man, la película de Jon Favreau que trajo a Robert Downey Jr. en el papel del multimillonario Tony Stark, creador de una tecnología de punta que le permite portar un traje que lo convierte en un superhéroe.

El UCM se expandió a la televisión por primera vez en 2010 con 12 series producidas en conjunto con ABC Studios. Las series llegaron a diferentes plataformas como Netflix, Hulu y Freeform. Sin embargo, desde 2018, Marvel comenzó a producir sus propias series para el UCM y todas se estrenaron en Disney +.

¿Cuántas series hay en total?

ABC:

1 - Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D: 7 temporadas

2 - Marvel's Agent Carter: 2 temporadas

3 - Marvel's Inhumans: 1 temporada

NETFLIX:

Marvel's Daredevil: 3 temporadas

Marvel's Jessica Jones: 3 temporadas

Marvel's Luke Cage: 2 temporadas

Marvel's Iron Fist: 2 temporadas

Marvel's The Defenders: 1 temporada

Marvel's The Punisher: 2 temporadas

HULU:

Marvel's Runaways: 3 temporadas

Marvel's Cloack & Dagger: 2 temporadas

Marvel's Helstrom: 1 temporada

MARVEL STUDIOS DISNEY +:

WandaVision: 1 temporada

The Falcon and the Winter Soldier: 1 temporada

Loki: 1 temporada

What If...?: 1 Temporada

Hawkeye: 1 temporada

Moon Knight: 1 temporada

Ms. Marvel: 1 temporada

She-Hulk: Attorney at Law: 1 temporada (aún emitiéndose)

PRÓXIMAS A ESTRENAR

Werewolf by Night: Especial

7 de octubre de 2022

The Guardians of the Galaxy Holiday Special: Especial

Diciembre 2022.

ANUNCIADAS 2023

What If...?: Temporada 2

Secret Invasion

Echo

Loki: Temporada 2

Ironheart

Agatha: Coven of Chaos

ANUNCIADA 2024

Daredevil: Born Again

Serie sin título de Wakanda

Spider-Man: Freshman Year

Spider-Man: Sophomore Year

Marvel Zombies

Wonder Man

Serie sin titulo de Nova

What If...? Temporada 3