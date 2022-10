Estas son las mejores cintas de Michael Keaton

Michael Keaton tiene una carrera brillante en Hollywood. A sus 71 años puede decir que le ha tocado encarnar grandes papeles y además formar parte de las franquicias de DC como Marvel.

Burton logró ganar un Globo de Oro por su performance en Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), la cinta que dirigió Alejandro González Iñarritu. Aquí repasamos sus mejores películas.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance):

En esta multipremiada cinta, Keaton es Riggan Thomson, un actor de Hollywood en decadencia que fue famoso por haber interpretado al superhéroe Birdman en años anteriores. Ahora, este actor busca regresar a la primera plana al dirigir y protagonizar la adaptación teatral del cuento de Raymond Carver: “De qué Hablamos cuando Hablamos de Amor”.

Batman:

La primera gran adaptación al cine moderno de Batman, con un elenco brillante que tiene a Jack Nicholson como Jack Napier y su alterego Joker. Esta cinta de Tim Burton nos muestra una gran versión de El Caballero de la Noche y tiene en Keaton una gran interpretación, tanto del héroe como de Bruce Wayne.

Beetlejuice:

Nuevamente con Tim Burton en la dirección, Keaton comparte elenco con Alec Baldwin, Geena Davis y Winona Ryder. Es la historia de un matrimonio de fantasmas que contrata los servicios de Beetlejuice, un especialista en asustar mortales, para que ahuyente de la que fue su casa a los nuevos propietarios.