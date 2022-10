Brad Pitt: todas estas mujeres nunca fueron sus parejas

Recientemente se ha especulado que Brad Pitt ha iniciado un romance con Emily Ratajkowski, del que no hay ninguna certeza. Y lo cierto es que a lo largo de su vida, a Pitt le han inventado romances que jamás existieron.

Si es cierto que Brad Pitt estuvo en relaciones estables con Jennfer Aniston y con Angelina Jolie, pero la gran mayoría de parejas con las que lo vinculó la prensa nunca estuvieron con él. Mira de cuáles hablamos.

Lykke Li: en enero del 2022 fue el periódico británico The Sun el que publicó la noticia de que Brad Pitt se encontraba saliendo con la cantante sueca Lykke Li, que era su vecina en Los Ángeles. Sin embargo, fue US Weekly el que confirmó que simplemente se trataba de dos vecinos que se llevaban bien.

Kate Hudson: luego de separarse de Angelina Jolie comenzaron un sinfín de rumores. Uno de ellos vinculó a Pitt con Kate Hudson, pero fue la propia actriz la que aclaró la situación. "Es el rumor más loco de la historia. No hay nada cierto en eso. De hecho, no lo veo desde hace cuatro años. Fue un rumor medio genial, me gustó. Pensé: 'Ok, ¡tendremos mellizos!'", dijo durante su participación en Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Alia Shawkat: este rumor tomó fuerza en 2020 luego de que los paparazzis los fotografiaran juntos en una exposición de arte, primero y en un concierto de Kanye West, luego. Sin embargo, fue la propia actriz la que confirmó a Vulture que tan solo son amigos.

Marion Cotillard: en este caso el rumor fue más allá y señaló a Cotillard como la tercera en discordia, causante de la ruptura de Pitt y Jolie. Fue ella la que remarcó que se encontraba en pareja con el director Guillaume Canet.