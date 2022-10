¿Por qué Christian Bale fue motivo de burlas durante American Psycho?

Christian Bale tiene una carrera impresionante en la que ha interpretado grandes papeles, llegando incluso a formar parte de la franquicia de DC Cómics como Bruce Wayne y su alter ego Batman y también en Marvel, como Gorr the God Butcher.

Uno de sus más grandes papeles lo tuvo en American Psycho, donde interpreta a Patrick Bateman, un yuppie convertido en asesino serial, con una falta total de empatía por el resto de las personas.

Sin embargo, y pese a que este es uno de sus papeles más valorados, ahora Bale reveló que este papel le significó ser motivo de varias burlas y todo tenía que ver con su salario. "Me pagaron el mínimo indispensable que estaban obligados a pagarme”, contó en una entrevista con GQ.

“Recuerdo una vez que estaba sentado en el tráiler de maquillaje y los maquilladores se reían de mí porque me pagaban menos que a cualquiera de ellos", agregó.

Para ese entonces, Bale vivía con su padre y su hermana en una casa que estaba a punto de ser embargada. Fue por eso que para él era esencial ganar dinero y aunque no hubiese sido un gran salario, American Psycho le representó un ingreso importante.

“Hasta el día de hoy, cualquier papel que alguien obtuviera, era solo porque Leonardo DiCaprio lo desechó de antemano. No importa lo que te digan los demás. No importa cuán amigo seas de los directores. Todas esas personas con las que he trabajado varias veces, todas le ofrecieron cada uno de esos roles primero a él”, bromeó al respecto.