HBO Max: posiblemente esta sea su serie más sobrevalorada

Hbo Max tiene un catálogo de series espectacular. Hay ficciones históricas como Los Soprano, Six Feet Under y no hay que olvidarse de Game of Thrones y su precuela House of the Dragon.

HBO Max continuamente lanza grandes títulos. En 2022 llegó The White Lotus, que fue un gran suceso en la plataforma y que ya se confirmó para una segunda temporada. Pero aquí hablaremos de su serie más sobrevalorada.

Estamos hablando de Peacemaker, la serie creada por James Gunn que avanzó en la historia del personaje presentado en The Suicide Squad.

La serie tiene a un carismático John Cena en el papel de Peacemaker, pero lo cierto es que su humor infantil, algo sexista y repetitivo hace que no sea un gran producto.

Pese a que no es la preferida de la audiencia, dentro de la crítica ha recibido un 94 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

Quizás el único punto destacable de la serie se encuentre con los cameos de la Liga de la Justicia. Sobre el final de esta serie se pueden ver a Superman, Wonder Woman, Aquaman y The Flash, pero solamente intervienen Jason Momoa y Ezra Miller.