Gran cantidad de conciertos y eventos en octubre en Nueva York

Sin dudas que Nueva York es una gran meca cultural. En esta enorme ciudad confluyen artistas y espectáculos de todo el mundo y aquí listamos los principales eventos durante el mes de octubre. Toma nota.

Fuente Ovejuna en el Teatro Círculo:

La clásica Fuente Ovejuna de Lope de Vega se estará presentando bajo la dirección escénica del español Mariano de Paco Serrano. Fuente Ovejuna refleja la historia del empoderamiento colectivo. El elenco tiene artistas de la talla de José Cheo Oliveras, María Fontanals, Eva Cristina Vásquez, Juan Luis Acevedo, Gemma Ibarra, Pablo Andrade, Fernando Gazzaniga y Daniel Alonso.

Fito Páez en el Radio City

Se tratará de una presentación del trascendental músico argentino, Fito Páez, que acaba de recibir tres nominaciones al Latin Grammy, incluyendo Mejor Álbum Pop/Rock por Años Salvajes´. Presentará su tour El Amor, 30 años después del Amor. Se presenta el domingo 9 de octubre a las 20:00.

Myriam Hernández en el United Palace

Será distinguida con el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación, responsables de los Latin Grammy e iniciará su gira más extensa en los Estados Unidos en Nueva York. Será este 10 de octubre.

Festival Gastronómico Español

El Spain Great Match será presentado por Foods and Wines from Spain y por #AlimentosDeEspaña. Se llevará a cabo el miércoles 12 de octubre en el Mercado Little Spain de José Andrés, ubicado en Hudson Yards. Contará con más de 300 de los mejores vinos de España, cinco bares de vinos regionales, cuatro bares de ginebra y brandy, un bar de cervezas que incluye una cerveza elaborada con aceitunas, degustaciones de los platos emblemáticos del país y excelentes ingredientes culinarios, seminarios , catas rápidas presentadas por los principales expertos en vinos españoles, maridajes de vino y comida, y más.