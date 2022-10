¿Qué hace Will Smith tras la polémica en los Oscar 2022?

En septiembre Will Smith cumplió 54 años, pero lo cierto es que desde que protagonizó el incidente en los Premios Oscar 2022 con Chris Rock, poco se ha sabido del actor.

Con una gran carrera en su haber, el protagonista de King Richard y de otros grandes títulos está buscando encauzar su carrera luego de ser víctima de infinitas críticas por haber abofeteado en vivo a Chris Rock.

Si te preguntas qué es lo que está haciendo Smith actualmente, pues justamente está preparando una nueva película, y lo está haciendo junto a una de las directoras de Ms. Marvel.

Smith está trabajando con Sharmeen Obaid-Chinoy, ganadora de dos Oscar por sus cortos documentales Saving Face y A Girl in the River: The Price of Forgiveness.

¿De qué se trata el nuevo proyecto de Smith? Brillance será una historia de ciencia ficción en la que Smith es el productor, pero que también podría aparecer en la cinta junto a Akiva Goldsman.

Brillance estará basada en la trilogía de novelas de Marcus Sakey: en ella se cuenta la historia de un futuro distópico en el que el 1 % de la población humana es conocida como abnorms, seres con poderes especiales que son vistos como una amenaza a la sociedad.

Además de Brillance, Smith fue confirmado para regresar en la cuarta entrega de Bad Boys, donde compartirá elenco nuevamente junto a Martin Lawrence.