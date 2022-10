Descubre cuál es la mejor película de Brie Larson

Brie Larson es una de las grandes actrices del momento en Hollywood. Gran parte de su éxito reciente se lo debe a su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero lo cierto es que su carrera va mucho más allá.

En la franquicia, ella es Carol Danvers, Captain Marvel. Ya apareció en su cinta individual y como parte del equipo Avengers. Además, en las escenas post-créditos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y al final de Ms. Marvel.

Brie Larson volverá en The Marvels, junto a Iman Vellani y Teyonah Parris. Pero no hablaremos en este caso de sus cintas en Marvel, sino de su mejor película, que puedes encontrar en Star +.

Esta es la mejor película de Brie Larson en Star +

Su mejor película es The Spectacular Now, de 2013 y puedes encontrarla en Star +. Es una historia con romance, drama y muchas emociones.

The Spectacular Now está basada en una novela de Tim Tharp y está dirigida por James Ponsoldt. "El film sigue la historia de Sutter Keely, un estudiante que un día conoce a Aimee Finicky. Esta tímida e inadaptada adolescente le cambia la vida. Esto es porque Aimee es totalmente opuesta a él, no es como las demás, es poco sociable, nunca ha tenido novio y parece necesitar ayuda. Por lo que, Sutter se encuentra en una disyuntiva al conocerla: centrarse o arruinarla para siempre y seguir viviendo sin pensar en las consecuencias", dice la sinopsis oficial.

Además de Larson, esta cinta tiene a Miles Teller, Shailene Woodley, Bob Odenkirk y más en un gran elenco.