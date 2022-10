Matt Damon: esta es su película mejor valorada por los críticos

Matt Damon es un actor que tiene una carrera llena de éxitos. Cuatro veces nominado por la Academia, el actor tiene un gran historial de sucesos en la pantalla grande.

Damon es el protagonista, por caso, de la franquicia Jason Bourne. Ha trabajado en Interstellar, The Martian, Ford vs. Ferrari, Invictus, Ocean 's Eleven, Saving Private Ryan, Good Will Hunting y muchos más éxitos.

Aquí repasamos sus tres mejores cintas según la crítica, para dar finalmente con la mejor de sus películas.

Behind the candelabra

Dirigida por Steven Soderbergh tiene, además de a Damon, a Michael Douglas en el elenco. Es una crónica que relata el romance de seis años del artista Liberace y su joven amante Scott Thorson. Tiene, actualmente, un 94 % de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

True Grit

Dirigida por Ethan y Joel Coen, esta cinta tiene también a Hailee Steinfeld, Jeff Bridges y Josh Brolin en el elenco. Se trata de la historia de una adolescente que reclama la ayuda de un sheriff para dar con el asesino de su padre. Tiene un 95 % de aceptación de la crítica en Rotten Tomatoes.

Good Will Hunting

La cinta que marcó un antes y un después para Matt Damon, esta cinta que lo encontró con Ben Affleck y Robin Williams estuvo dirigida por Gus Van Sant. Cuenta la historia de un conserje del MIT que tiene un excelente don para las matemáticas, pero que requiere de la ayuda de un psicólogo para encontrar el rumbo de su vida. En Rotten Tomatoes tiene un 96 % de aceptación de la crítica, lo que la hace su mejor película.