100 millones: esto pagó Byron Allen por su nueva mansión

El excomediante, productor y empresario Byron Allen acaba de gastar una fortuna en su nueva mansión ¡Estamos hablando de 100 millones de dólares!

La mansión está en Malibú, California y anteriormente le perteneció a la heredera Tammy Hughes Gustavson. Esta es, según The Wall Street Journal, la mansión más cara vendida a un afroamericano en toda la historia.

Esta venta se posiciona, además, como la operación más cara en Malibú del 2022, dejando atrás los 70.4 millones de dólares que Kim Kardashian pagó por la antigua casa de Cindy Crawford.

También, aunque aún no se cerró la operación, quedaron atrás los 85 millones de dólares que Cher está pidiendo por su histórica mansión en la zona.

Se trata de una mansión con una impresionante vista al mar, con extensas áreas verdes, un comedor al aire libre, campos de tenis y más espacios.

Se reportó que la compra se hizo luego de que Byron Allen cerrara negocios con Allen Media Group/Entertainment Studios, la empresa afiliada a ABC, NBC, CBS, FOX, The Weather Channel, HBCU Go, Sports.TV . Comedy.TV, Local Now y otras.