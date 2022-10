Estas películas cuentan la historia de Harvey Weinstein

El exproductor de cine Harvey Weinstein está atravesando un nuevo juicio en su contra por cargos de abuso sexual. En febrero de 2020, un tribunal lo encontró culpable de al menos cinco casos de abuso y fue sentenciado a 23 años de cárcel. La fecha de liberación más cercana es en 2039, cuando tenga 87 años.

Su historia también fue retratada en el cine y aquí listamos algunas de esas películas.

QT8: Los primeros ocho

Se trata de un documental que se centra en los primeros 21 años de la carrera cinematográfica de Quentin Tarantino, en el que se incluyen entrevistas con sus colaboradores habituales.

Es en este documental en el que se revela que The Hateful Eight, lanzada en diciembre de 2015, bajo la producción de The Weinstein Company, está inspirada en su comportamiento. Así las cosas, el despreciable y misógino personaje de John Ruth está inspirado en Weinstein.

Untouchable

Dirigido por Ursula MacFarlane presenta este documental autobiográfico que se centra en el escándalo del magnate de Hollywood Harvey Weinstein, que consolidó todo un imperio cinematográfico durante décadas, hasta que comenzaron las denuncias en su contra por violación, acoso, extorsión y chantaje.

Beyond Boundaries: The Harvey Weinstein Scandal

Se trata de una película dirigida por Jordan Hill, con testimonios de Hillary Clinton, Emma Thompson, Heather Kerr, Ashley Judd, Rose McGowan, Uma Thurman y más.