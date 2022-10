Estas son las mejores películas de Harvey Weinstein

Actualmente se inició el segundo juicio contra Harvey Weinstein, una de las principales figuras de la industria de Hollywood de los últimos años. Weinstein enfrenta cargos de abuso sexual.

Al momento de iniciarse este juicio, Weinstein ya está cumpliendo una condena de 23 años de cárcel en Nueva York, luego de haber sido hallado culpable en esa ciudad por una serie de agresiones sexuales.

Lo cierto es que la carrera de Weinstein es muy prolífica y aquí hablaremos de sus mejores películas, ¿sabías que había estado involucrado en estas cintas?

Shakespeare in Love (1998)

Dirigida por John Madden, esta cinta trae a Joseph Fiennes y Gwyneth Paltrow en los papeles protagónicos, además de Tom Wilkinson, Steven O'Donell, Tim McMullan y Steven Beard en el elenco. Narra la aventura amorosa entre Viola de Lesseps y un joven William Shakespeare durante la época en la que el dramaturgo estaba escribiendo Romeo y Julieta. Si bien ambos personajes existieron, todo lo que sucede es mayoritariamente ficticio.

Gangs of New York (2002)

Dirigida por Martin Scorsese, con guión de Jay Cocks, Steven Zaillian y Kenneth Lonergan es, a estas alturas, un clásico del cine moderno. Tiene a Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz en el elenco principal y está ambientanda en el siglo XIX en el barrio Five Points de Nueva York. Inspirada mayoritariamente en el libro The Gangs of New York de Herbert Asbury, cuentan sobre los enfrentamientos entre las pandillas de nativos y un grupo de inmigrantes neerlandeses.

My Week With Marilyn (2011)

Dirigida por Simon Curtis, con guión de Adrian Hodges; está protagonizada por Michelle Williams, Kenneth Branagh, Eddie Redmayne, Dougray Scott, Emma Watson y Judi Dench. Cuentan la etapa en la que Marilyn Monroe filmó El príncipe y la Corista.