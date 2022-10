Rosalía superó a The Beatles, Bowie y Beyoncé: Mira en qué

Rosalía está en un gran momento de su carrera. Con apenas 30 años, lidera todos los charts y su último álbum Motomami ha sido un éxito mundial.

Sin embargo, aquí no hablaremos de Motomami sino de El Mal Querer, su disco de 2018. Y es que la revista Rolling Stone ha colocado a este disco en el décimo lugar de una lista publicada de los mejores discos conceptuales de la historia.

Así las cosas, El Mal Querer supera a discos de gran envergadura como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles, de 1967. Es que este histórico álbum quedó en la onceava posición, una por detrás de Rosalía.

AThe Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, de David Bowie, de 1972, quedó en el puesto 13, también detrás de la catalana.

“El Mal Querer mezcla a la perfección siniestras trazas de R&B y hip-hop con tradiciones clásicas españolas, arraigadas en sus muchos años de exigente formación flamenca. Concluye con una oda a la independencia y liberación femenina”, reseña Rolling Stone.

El disco que encabeza este ranking es Good Kid, M.A.A.D. City, de Kendrick Lamar, del año 2012. Además de este disco, también aparecen otros grandes álbumes como American Idiot, de Green Day del 2004 y The Wall, de Pink Floyd, de 1979.