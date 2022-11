Mystery Shopping: cómo hacer que te paguen por ir de compras

¿Conoces Mystery Shopping? Quizás te has topado con algún anuncio y no le has prestado atención. Pues aunque no lo creas, se trata de ofertas de diferentes marcas que te pagan ¡por ir de compras!

Se denomina compras misteriosas a las que realizan clientes comunes y corrientes que invierten tiempo, dinero y retroalimentación a las empresas que pagan por los comentarios de los compradores misteriosos para usarlos para mejorar el servicio al cliente, la calidad del producto o el cumplimiento de ciertas reglas internas en el servicio.

La identidad de quién compra es desconocida para todas las personas involucradas en la empresa, por lo que les permite a las tiendas o a los restaurantes que sepan la experiencia concreta y fehaciente de un cliente imparcial.

Como las empresas no saben la identidad del comprador, tampoco tienen una trato diferencial con él por lo que la experiencia es la de cualquier cliente. Al comprador misterioso se le paga por realizar las compras y se le reembolsa el costo de la compra.

¡Cualquier persona puede aplicar a Mystery Shopping! Sin embargo, en algunas búsquedas puede que se especifiquen requisitos de género, de edad o restricciones demográficas.

Según Money Crashers, las tarifas de un comprador misterioso es de 90 dólares por hora en promedio.

¿Dónde registrarte?

Prueba en JobSlinger, ShadowShopper, Vilition y BestMark. Allí tendrás acceso a diferentes ofertas para convertirte en un comprador misterioso.