Conoce en qué isla está prohibido nacer

Hay una pequeña isla en la que existe la prohibición más insólita que hayas oído: está prohibido nacer.

Se trata de Fernando de Noronha, un archipiélago de Brasil con 3,000 habitantes, ubicado en el estado de Pernambuco, sobre el Océano Atlántico.

Pero, ¿Cómo es que está prohibido nacer? Técnicamente no hay ninguna regla que te lo impida, pero si es cierto que hay una imposibilidad concreta debido a la falta de recursos.

Es un destino paradisíaco que a principios de este siglo cerró su única maternidad. En aquel momento, las autoridades aseguraron que era un sinsentido mantenerla abierta debido a que muy pocas personas nacían allí.

Así las cosas, a partir de la semana 34 de embarazo, cualquier persona gestante que esté en la isla, sea turista o nativa, debe trasladarse al continente para así poder dar a luz.

De esta manera, si bien no hay ningún impedimento legal para que alguien nazca en este territorio, no hay ninguna sala preparada para garantizar un parto seguro. Es por esto que dentro de no mucho tiempo, Fernando de Noronha se convierta en una isla sin población nativa.

Y tú, ¿Conocías esta curiosidad?