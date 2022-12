Cuándo y cómo ver los Critics Choice Awards 2022

Cada vez falta menos para la 28° entrega de los Critics Choice Awards, unos premios tradicionales que generalmente sirven como un preciso indicador de los Premios Óscar. Aquí te diremos cómo y cuándo verlos.

Los Critics Choice Awards son entregados por la Critics Choice Association, que es la organización de críticos más importante de los Estados Unidos y Canadá,, con más de 600 periodistas de medios especializados.

Entre las series nominadas que podrían alzarse con los premios hay grandes títulos como Euphoria, House of the Dragon, Hacks, The Crown, Better Call Saul, Andor, The Bear, Pam & Tommy o The Dropout.

La ceremonia se llevará a cabo el 15 de enero de 2023 en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. Y lo cierto es que se emitirá en vivo para todo el mundo.

Podrás verlo en vivo y en directo a través del canal de TNT, pero también a través de la plataforma de streaming de HBO Max.