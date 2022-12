The Way of Water: Dónde ver la primera Avatar

Avatar: The Way of Water se estrenó finalmente, 13 años después del estreno de Avatar en 2009. Aquella cinta de James Cameron fue todo un éxito y se convirtió en la más taquillera de la historia, llevándonos por primera vez a Pandora, un mundo hecho en VFX muy superior a lo que se había visto hasta el momento.

La taquilla de Avatar fue de 2,922 millones de dólares y tiene un 82 % en Rotten Tomatoes tanto de la crítica como de parte de los fanáticos. Así las cosas, se convirtió en una cinta de culto.

Avatar cuenta la historia de Jake Sully, un marine atado a una silla de ruedas que se une a un programa especial para ir a Pandora. En Pandora hay un mineral que podría terminar con la crisis energética que atraviesa la Tierra, pero está siendo custodiado por los Na'Vi, la raza extraterrestre local. Sully debe infiltrarse en Pandora mediante un avatar biológico idéntico a un Na’Vi.

La cinta original está protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña y puedes verla en Disney+ o rentarla en Google Play.

¡Ideal para ver antes de ir al cine a ver Way of Water!