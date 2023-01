¿Hugh Jackman tomó esteroides para hacer de Wolverine? Aquí la respuesta

El mismo Jackman respondió la pregunta en una entrevista para Whos talking to Chris Wallace?, de HBO Max. ( SHUTTERSTOCK )

Hugh Jackman se está preparando para volver con su icónico personaje de Wolverine. En este caso formará parte de Deadpool 3 junto a su amigo Ryan Reynolds. Y con esta noticia, surgió un viejo debate de las redes: ¿tomó esteroides para personificar al mutante invencible?

Sin dudas que los seguidores de la carrera del actor tomaron cuenta de su notorio cambio físico desde que interpretó a Logan por primera vez en el 2000. Ahora fue el propio Jackman el que respondió esta pregunta.

Durante la más reciente entrevista para Who's talking to Chris Wallace?, de HBO Max, Jackman respondió lo siguiente: "No me gusta tanto mi trabajo como para haber tolerado todos los efectos secundarios de tomar esteroides".

"Te diré lo que sí hice. He comido muchísimo pollo, lo siento por los veganos, vegetarianos y por los pollos del mundo. Literalmente, el karma no va a estar de mi lado", agregó el australiano de 54 años.