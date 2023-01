Éstas fueron las ganancias de taquilla de Disney en 2022

Avatar: The Way of Water. La cinta estrenada en diciembre generó 1,300 millones de dólares, principalmente en el mercado internacional. ( FUENTE EXTERNA )

Disney tuvo un gran año en su taquilla, con grandes estrenos en el cine y algunos títulos que rompieron con diferentes récords. Aquí repasaremos cómo le fue a Disney en la taquilla de 2022 y cuánto dinero obtuvo.

Uno de los grandes éxitos de Disney fue Avatar que, curiosamente, tan solo tuvo un par de semanas en la taquilla específica del 2022. Según Deadline, Avatar fue el mayor contribuyente para que Disney generara ingresos globales de casi 4,900 millones de dólares. De estos 4,900 millones, el 60 % de los ingresos fueron en salas fuera de los Estados Unidos.

Desde que Universal lideró la taquilla mundial en 2015 con tanques como Jurassic World, Furious 7 y Minions; que Disney domina la taquilla. Así las cosas, es su séptimo año consecutivo liderando esta tabla.

Podio de estrenos de Disney 2022:

Avatar: The Way of Water. La cinta estrenada en diciembre generó 1,300 millones de dólares, principalmente en el mercado internacional.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La cinta más ambiciosa del año de Marvel obtuvo 965 millones de dólares en la taquilla.

Black Panther: Wakanda Forever. También de Marvel, en este caso acumuló 817 millones de dólares en todo el mundo.