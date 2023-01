Bridgerton: el accidente que sufrieron Nicola Coughlan y Claudia Jessie

Bridgerton es uno de los grandes éxitos de Netflix y actualmente sus fanáticos están ansiosos por conocer qué es lo que sucederá en la tercera temporada. Si bien se continuarán adaptando los libros de Julia Quinn, ahora será el turno del cuarto libro: Seduciendo a Mr. Bridgerton. Esto significa que Nicola Coughlan y Luke Newton, con sus personajes de Penélope y Colin, serán los protagonistas.

Todo el elenco volverá a excepción, una vez más, de Regé-Jean Page. Además de Newton y Coughlan, también volverá Claudia Jessie, una de las más importantes de la historia.

Y si bien Nicola Coughlan y Claudia Jessie son muy amigas, un accidente en el rodaje de la primera temporada hizo pensar que esta amistad podría tomar otros rumbos. O al menos así escogieron ambas contarlo, a punto tal de reírse de esta situación.

“Fue bastante aterrador conseguir un gran trabajo en Shondaland Netflix, y piensas, ‘simplemente no quiero arruinar esto. Me dijeron ‘eres muy pequeñita, vamos a ponerte tacones' y pensé: ‘sí, haré todo lo que quieran que haga, sí'”, explicó Coughlan en una entrevista con el show de Kelly Clarkson.

"Se hizo evidente que con el corsé y los tacones mi equilibrio no era tan bueno. Así que estaba caminando y me caí tres veces, a la tercera estaba sosteniendo una sombrilla, que en las manos equivocadas es un arma mortal. Me caí hacia adelante y lastimé a Claudia Jessie, quien interpreta a Eloise Bridgerton, en la mano y ella comenzó a sangrar ¡Pero sigue siendo mi amiga!'", cerró Coughlan.