¿Cuántas temporadas tendrá The Last of Us?

The Last of Us es todo un éxito con apenas dos episodios recién estrenados. La serie de HBO Max acaba de confirmar su segunda temporada y sus fanáticos no podrían estar más entusiasmados, pero ¿Cuántas temporadas están planificadas?

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

The Last of Us está inspirada en el videojuego homónimo de PlayStation. La trama gira en torno a una pandemia que acabó con gran parte de la humanidad, debido a una infección por un hongo que convierte a los infectados en una especie terrorífica de zombies. La respuesta a la cura parece ser Ellie, una niña de 14 años que podría llegar a ser inmune.

Neil Druckmann, creador del videojuego y Craig Mazin, showrunner de la serie, hablaron con The Hollywood Reporter sobre el futuro de la producción. Y todo indica que terminará en la segunda temporada. “No tenemos planes de contar otras historias más allá de adaptar los juegos”, aseveró Druckmann.

“No nos encontraremos con el mismo problema que Game of Thrones ya que la Parte II no tiene un final abierto. Los finales lo son todo, no estamos interesados en una serie que dura para siempre", agregó Mazin.

Sin embargo, Neil Druckmann confirmó que está la idea para lanzar The Last of Us III, con una nueva historia por contar, por lo que en un futuro la serie también podría adaptar esta nueva historia.