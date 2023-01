La serie con la que Pedro Pascal casi arruina su carrera

Pedro Pascal es uno de los actores del momento y de eso no hay dudas. Fue uno de los personajes preferidos de la audiencia en Game of Thrones y ahora es el rey de la pantalla con su protagónico en The Last of Us. Además, en breve estrenará la tercera temporada de The Mandalorian.

Sin embargo, no siempre cosechó éxitos. De hecho, mucho antes que su participación en El Peso del Talento y en Narcos, tuvo un papel que pudo haber acabado con su carrera.

Se trata de la serie Wonder Woman, uno de los peores fracasos de DC y Warner Bros. En 2011 era una de las grandes apuestas de la compañía y fue un caos total. Pascal fue elegido para protagonizar la serie junto a Adrianne Palicki, que interpretó a la Mujer Maravilla.

David E. Kelley escribió el proyecto, pero cuando NBC vio el piloto lo descartó por completo. Ni siquiera se evaluó la chance de corregir los fallos, puesto que los rumores indican que era una catástrofe total.

"Para mí era como un sueño hecho realidad. La influencia de David E. Kelley en la televisión era enorme y había visto todos los episodios de Friday Night Lights. También pensé que, fuera bueno o no, definitivamente obtendría luz verde. Y que eso cambiaría mi situación financiera significativamente, incluso si pasara media temporada antes de que se cancelara. Pero ni siquiera fue cogida. Tuve un año bastante malo después, en términos de trabajo muy esporádico”, explicó Pedro Pascal, años después, en una entrevista con Variety.

Curiosamente, Pedro Pascal si participó de Wonder Woman finalmente: fue en la cinta Wonder Woman 1984, junto a Gal Gadot, de 2020, aunque se trató de un proyecto, y un personaje, muy diferente.