Esta actriz de Euphoria y The Last of Us quiere unirse a Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel no detiene su marcha. Ya podemos contar una gran cantidad de películas, cortos y series ¡Y hay mucho más por venir! Por eso, no llama la atención que diferentes personalidades quieran ingresar a este mundo. Y éste es el caso de una actriz de Euphoria y The Last of Us.

Estamos hablando de Storm Reid, una actriz de 19 años que ya ha cautivado a las audiencias en cada uno de sus papeles. Ella debutó en 12 años de esclavitud, luego formó parte de A Wrinkle in Time y The Invisible Man y también estuvo en The Suicide Squad de DC Comics.

En Euphoria tuvo uno de sus papeles más icónicos: allí interpreta a Gia, la hermana del personaje de Zendaya. Y en HBO Max también interpretará a Riley Abel, un rol más que importante dentro de la historia de The Last of Us.

Ahora, durante una entrevista con ComicBook aseguró que le gustaría ingresar al UCM. Pero no sólo eso, también especificó en qué papel le gustaría estar: "Creo que sería apropiado interpretar a Storm, ¿Por qué no? Pero ya sabes, eso sólo sucedería en un mundo perfecto".

Con la llegada de los mutantes al UCM, en algún momento se espera que veamos a los personajes clásicos de los X-Men y entre ellos está Storm, esta mutante que puede controlar el clima y que en las páginas de los cómics llegó a ser la esposa de T'Challa y la reina de Wakanda.

Y tú, ¿Crees que iría bien en ese papel?