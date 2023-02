Meryl Streep actuará en ésta serie junto a Selena Gómez

Streep no solo estará junto a Gómez, sino que también compartirá pantalla con Steve Martin y Martin Short. ( FUENTE EXTERNA )

Si hablamos de Meryl Streep estamos hablando de una de las más grandes actrices de Hollywood, sin dudas. Y ahora la veremos junto a Selena Gómez en una serie ¡Es que se sumará a la tercera temporada de Only Murders in the Building!

Así las cosas, Streep no solo estará junto a Gómez, sino que también compartirá pantalla con Steve Martin y Martin Short, protagonistas de estas dos temporadas.

Only Murders in the Building sigue la historia de los vecinos del Upper West Side, Charles, Oliver y Mabel, que comparten su amor y fascinación por el crimen real. Una vez que un vecino muere en el edificio, el trío busca resolver el caso y grabar un podcast al respecto.

¡Pero esto no es todo! Además de Streep también estará Paul Rudd que, según IMDB, participará en dos episodios. Rudd volverá a interpretar a Ben Glenroy, a quien ya interpretó en el episodio 10 de la segunda temporada.