Britney Spears vuelve a Instagram: bajo el nombre de River Red

La Princesa del pop aseguró que no sufre ninguna crisis de nervios. ( FUENTE EXTERNA )

Britney Spears se fue de Instagram e inmediatamente ¡Volvió! La princesa del Pop ha vuelto a referirse a sí misma como "River Red y asegura que no sufre una crisis nerviosa.

“Todavía estoy aprendiendo esto de no tener reglas, esperé casi 15 años para beber alcohol solo para darme cuenta que lo odio, me hinché y me cayó mal la comida. Soy aburrida, prefiero chocolate caliente“, dijo la artista en un post del pasado 29 de enero que hoy aparece sin comentarios.

“Es lo que es… no, no estoy teniendo un colapso… Soy quien soy y sigo adelante en mi vida, nunca me había sentido tan bien como ahora“, escribió en ese momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/11/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-chat-o-mensaje-de-texto-46362394.png

La artista de 41 años especialmente quiere remarcar que este momento de su vida está más bien guiado por la "prueba y error" que por alguna crisis nerviosa.