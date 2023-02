Películas que llegan a Prime Video en febrero 2023

Como todos los meses, las plataformas llegan con estrenos y novedades. Este es el caso de Amazon Prime Video y aquí listamos todos sus estrenos para febrero:

Reminiscencia: 1 de febrero

Dirigida por Lisa Joy y con Hugh Jackman, Thandle Newton y Rebecca Ferguson.

El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo: 3 de febrero

Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga, Patrick Wilson y Sarah Catherine Hook.

Joker: 3 de febrero

Dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, Zazle Beetz y con la participación de Robert De Niro.

Casando a mi Ex: 6 de febrero

Dirigida por Carlos González Sariñana y producida por Mónica Lozano y Eamon O’Farril, la película es protagonizada por Zuria Vega, Memo Villegas y Juana Arias.

Los Santos de la Mafia: 8 de febrero

Dirigida por Alan Taylor y con Michela De Rossi, Michael Gandolfini y Ray Liotta.

Space Jam: Una Nueva Era: 10 de febrero

Dirigida por Malcolm D. Lee y protagonizada por LeBron James, Bugs Bunny y los Looney Tones.

Somebody I Used to Know: 10 de febrero

Dirigida por Dave Franco y protagonizada por Jay Ellis, Allison Brie y Danny Pudi

Otros títulos en la lista

Los Infiltrados: 15 de febrero

The Hangover II: 15 de febrero

The Hangover III: 15 de febrero

Sherlock Holmes: Juego de Sombras: 15 de febrero

Pokémon: Detective Pikachu: 15 de febrero