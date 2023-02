" Outlander" tendrá octava temporada: ¿será la última?

Desde su estreno en 2014, "Outlander" se ha convertido en una de las grandes series del streaming. Y ahora se oficializó su renovación para una octava temporada, incluso antes de que se estrene la séptima.

Cationa Balfe aseguró en 2022 que la filmación le llevaría alrededor de 13 meses. Esto es porque se programó que la séptima temporada tendrá alrededor de 16 episodios, el doble de los emitidos para la sexta temporada. Al momento aún no hay una fecha de estreno para la temporada 7.

Sin embargo, y ante la noticia de una octava temporada, los fanáticos se preguntan si es que ésta será la final. Y la respuesta es que sí, la serie finalizará en su octava entrega.

“Durante casi una década, 'Outlander' se ha ganado los corazones de las audiencias de todo el mundo y nos complace llevar la épica historia de amor de Claire y Jamie a una conclusión adecuada”, dijo Kathryn Busby, presidenta de programación original de la cadena.

"Antes de cerrar este capítulo, hay mucho de su apasionante historia para contar en el transcurso de 26 nuevos episodios y aún más para explorar este mundo dinámico y su historia de origen. Estamos encantados de continuar asociándonos con Matthew, Maril y Ronald y estamos ansiosos por ver a dónde nos lleva su fascinante narración”, agregaron.

Sin embargo, esto no significa que termine la franquicia de Outlander y es que ya está en proceso la precuela Outlander: Blood of my Blood, que contará el origen de la historia y explorará la vida de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie. Se espera que llegue para 2024 o 2025.