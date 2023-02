Por qué "The Last of Us" cambia de día y qué tiene que ver con el Super Bowl

Por única vez, The Last of Us no estrenará un domingo. El quinto episodio se estrenará este viernes 10 de febrero, rompiendo con la tradición de estrenar cada domingo en HBO y HBO Max.

Hasta el momento, The Last of Us, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey lleva estrenados 4 episodios. Todos se han estrenado los días domingo, a excepción de esta eventualidad que se dará este viernes 10 de febrero, pero ¿Qué sucedió?

#TheLastOfUs returns tomorrow.



Stream episode 5 early, tomorrow at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/MHwCLzTd16 — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 9, 2023

Es que este domingo 12 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl 2023, que enfrentará a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. El partido se jugará en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals. Además, al menos en Estados Unidos, se dará el estreno de la temporada de Next Level Chef en Estados Unidos.

Ante estos dos eventos de gran magnitud, la producción del show creado por Craig Mazin y Neil Druckmann decidió adelantar el estreno del quinto episodio y lo confirmaron para este viernes 10 de febrero.

Este viernes 10 de febrero, no te pierdas el estreno anticipado del episodio 5 de #TheLastOfUs, solo por HBO Max, y disfrútalo otra vez el domingo en HBO. pic.twitter.com/wn2PvbOr0c — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) February 6, 2023

Este nuevo episodio nos presentará a dos desconocidos y a Kathleen, que mantiene una comunidad en cuarentena en Kansas. Por alguna razón, ella busca a alguien llamado Henry y busca cobrar venganza, pero aún no sabemos de qué se trata.