The Last of Us: aquí las principales diferencias con el juego

The Last of Us está siendo un éxito total en HBO Max a tal punto que ya marcó el segundo debut de una serie más exitoso. Se trata de la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal y es la adaptación del clásico videojuego de PlayStation.

Como cada vez que se adapta algo a otro formato, hay licencias creativas y de producción que terminan generando algunos cambios entre una versión y la otra. En el caso de The Last of Us hay detalles que están casi calcados de la versión original del juego del 2013, pero también hay diferencias que aquí las listamos.

En la serie veremos muchos menos infectados por el hongo, puesto que la idea es explorar aún más la relación entre los personajes y su desarrollo. De todas formas veremos clickers y los gigantes indestructibles que aparecieron en el juego.

Hay una diferencia notable respecto a la infección por el hongo Cordyceps. En el juego la infección también se transmite por esporas en el aire, algo que aquí fue eliminado. De esta manera, los personajes no necesitan estar todo el tiempo con máscaras para respirar.

Similarities between The Last of Us HBO series and the original video game pic.twitter.com/tvd3NVYnaH — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) January 18, 2023

En el juego, Joel empieza a creer que la inmunidad de Ellie es real cuando ella puede estar sin máscara ante los infectados que esparcen esporas. Aquí lo empieza a notar cuando ve que nuevamente es mordida y sigue sin tener ningún tipo de repercusión.