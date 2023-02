Los actores de Marvel que James Gunn quiere para DC

James Gunn está próximo a estrenar Guardians of the Galaxy Vol.3 en lo que será, al menos por ahora, su último proyecto en Marvel. Es que el director, junto a Peter Safran, será una de las mentes creativas responsables de DC.

Y ahora, encargado de ser quien escriba y dirija el nuevo rumbo de DC, James Gunn aseguró que le gustaría trabajar con el cast de Guardians of the Galaxy.

"Este reparto es como mi familia. No puedo explicarte lo unido que estoy a Chris, Pom, Dave, Zoe y Karen. Pero también sé que volveré a trabajar de nuevo con todas estas personas por separado", aseguró en una reciente entrevista.

Gunn hace referencia a Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel, Kaern Gillian, Dave Bautista, Pom Klementieff y Bradley Cooper, que están desde el inicio de la franquicia, así como también de las cintas de The Avengers y Thor.

En esta nueva cinta de Guardians of the Galaxy se presentará al personaje de Adam Warlock, clásico en las páginas de los cómics, ahora interpretado por Will Poulter.

Lo cierto es que todavía es un misterio el rumbo que tomará DC desde que Gunn y Safran asumieron el cargo creativo. El próximo proyecto será una cinta de Superman, que ya está en proceso de desarrollo y que no tendrá a Henry Cavill al frente.