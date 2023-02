¿Cómo llegó Pedro Pascal, protagonista de "The Last of Us", a Estados Unidos?

Pedro Pascal es, sin dudas, uno de los actores del momento. Al día de hoy está protagonizando The Last of Us, el gran éxito de HBO Max y falta menos de un mes para que vuelva con una nueva temporada de The Mandalorian, la mejor serie del universo Star Wars.

Pedro Pascal supo ser parte de producciones como Narcos y de Game of Thrones. Recientemente estuvo a cargo de conducir Saturday Night Live con grandes picos de audiencia. A sus 47 años está pasando, sin dudas, su mejor momento en su carrera.

Pedro Pascal nació en Santiago de Chile, pero emigró de su país natal a sus nueve meses a raíz de las consecuencias de la dictadura perpetrada por Augusto Pinochet. Sus padres escogieron Estados Unidos en aquel momento.

Pascal, de hecho, es nieto de una de las hermanas de Salvador Allende, el presidente asesinado en Chile. Por esas cercanías familiares a los movimientos de izquierda, sus padres decidieron abandonar el país.

Su madre se suicidó en el 2000, cuando él tenía tan sólo 24 años. “Siempre me brindó un apoyo increíble, nunca fue una madre que aparentara. Siempre sentí que ella sabía algo que yo no. Nada de esto sería real si no fuera por ella”, dijo en una entrevista.

Así fue como este actor, uno de los mejores del momento y de los más requeridos, llegó a Estados Unidos para iniciar una gran carrera.