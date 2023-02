"Defrente", el nuevo tequila del actor Diego Boneta

Diego Boneta ha tenido unos últimos años con grandes éxitos. El actor formó parte de entregas de la franquicia de "Terminator", la película "New Order" y protagonizó "Luis Miguel: La Serie", donde también fue productor.

A la par de su carrera actoral, Boneta se dio el tiempo para desarrollar otro de sus gustos: su pasión por el tequila. Y ahora acaba de lanzar su propia marca de tequila llamada Defrente.

"El inicio de un nuevo año es un gran momento para brindar por el presente, reconocer nuestro pasado y mirar hacia el futuro", reza la publicación que tiene a Boneta y a la nueva botella de "Defrente" en primer plano.

“Siempre he sido fan del tequila, es mi bebida favorita. En los sets en Estados Unidos, cuando me decían que probara uno, yo les daba una botella de mi tequila preferido al final del rodaje. Siempre he sido muy apasionado y curioso por encontrar el tequila más suave, probar diferentes", dijo Boneta en un encuentro con diferentes medios.

"Lo quiero compartir con gente del extranjero, me encanta eso, poder compartir este tequila con todos, amigos, compañeros de trabajo. A todos lados ya voy con mi botella, me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos", agregó.