Fue nominado al Oscar y ahora volvió a trabajar a Starbucks

La historia de James Martin es cuanto menos curiosa. Es que éste actor fue el protagonista de una cinta nominada al Oscar y ahora ha vuelto a su trabajo diario en un Starbucks en Belfast.

James Martin tiene 30 años y protagonizó An Irish Goodbye, una cinta de comedia negra que fue nominada a mejor cortometraje en los Premios Oscar.

Martin interpreta a un joven que se acerca a su hermano tras la muerte prematura de su madre. Su personaje es un granjero que se ve obligado a relacionarse con su hermano puesto que éste quiere vender la tierra en la que vivió su madre.

An Irish Goodbye es un corto dirigido por Ross White y Tom Berkeley. Además de Martin, tiene en su elenco a Michelle Fairley, Seamus O’Hara de Line of Duty y Paddy Jenkins.

Martin tiene síndrome de Down y además de actuar, trabaja en Starbucks. “He estado haciendo eso durante mucho tiempo. Es agradable. Cualquiera puede actuar, no importa si tienes síndrome de Down", dijo en una entrevista con Daily Mail.

“Tome como ejemplo a Stephen Hawking. Era un actor fantástico, sabía lo que hacía, pero hay que tratarlo como a un adulto. Siempre le digo a la gente que nunca juzgue un libro por su portada”, agregó.