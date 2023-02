La relación abusiva que tuvo la actriz Lily Collins

Lily Collins es una de las actrices del momento. Al día de hoy encabeza el gran éxito de Netflix, "Emily in Paris", consiguiendo más y más fanáticos alrededor del mundo.

Ahora, en una entrevista, contó que su vida no es únicamente color de rosas e incluso dio detalles de una relación abusiva que mantuvo con su exnovio.

“Tuve una relación romántica tóxica en la que viví abuso verbal y emocional. Me hizo sentir muy pequeña", aseguró Collins en diálogo con el podcast "We Can Do Hard Things".

“‘Él me llamaba ‘Little Lily’ y usaba palabras horribles sobre mí, opinaba sobre cómo me vestía y me llamaba put*, todas esas cosas”, agregó.

“Me dijo palabras horribles y denigrantes. Me volví muy silenciosa y me sentí cómoda en el silencio. Sentía que tenía que hacerme pequeña para estar segura”, añadió Collins. Al día de hoy, Collins está felizmente casada con Charlie McDowell, director y guionista estadounidense. Sin embargo, y pese a asegurar que mantiene un vínculo muy sano, asegura que siempre está alerta debido a su anterior relación.

“Las situaciones son completamente diferentes desde hace 10 años hasta ahora. Pero todavía me puede provocar pánico. Incluso si estoy en la relación más saludable, existe un momento a lo largo del día en el que la historia vuelve a ser igual. Es como un milisegundo en el que tu instinto reacciona, tu corazón comienza a latir y, de repente, regresas a ese momento en el que te dijeron eso hace 10 años. Es un detonante difícil, es horrible”, insistió.

“Cuando las presas se sienten amenazadas, se hacen lo más pequeñas posibles, probablemente al no comer, haciéndose ver menos jugosas y tentadoras. Ahí es donde se sienten más seguras. Ahora en mi vida, teniendo a mi marido maravilloso y solidario, nos comunicamos y hablamos mucho”, cerró.