¿Por qué Rihanna cantó de gratis en el show del Super Bowl?

Rihanna ofreció un gran show en el mediotiempo del Super Bowl 2023. Sin embargo, la artista de Barbados no cobró ni un centavo por su presentación. Pero, ¿Por qué?

Según Joanna Hunter, portavoz de la NFL, en una entrevista con Forbes de 2016, la liga no acostumbra a pagar los shows: "No pagamos a los artistas. Cubrimos los gastos y los costos de producción". Sin embargo, la artista recibió mucho más de lo que le pudieron haber pagado por su espectáculo.

Según detalla el portal Axios, las transmisiones de la música de Rihanna se triplicaron con creces después de su actuación en el popular medio tiempo.

"Pero la artista no solo recibió un impulso de marketing para su música. En Fenty Beauty, su marca de maquillaje, también puedes comprar "elementos esenciales para el día del juego", una línea completa de productos con el tema del Super Bowl, y gran parte ya está agotada en el sitio web", escribió Axios.

El medio tiempo del Super Bowl es, "una de las mayores, si no la mayor, oportunidad promocional de televisión en vivo para un artista, en lo que respecta al aumento de la audiencia", dijo Rob Jonas, CEO de Luminate, en un correo electrónico.

Rihanna hizo un espectacular show y repasó varios de sus éxitos, desde "Bitch Better Have My Money" hasta el recordado Umbrella, así como We Found Love y Diamonds.

A diferencia de shows pasados, Rihanna no tuvo colaboraciones en el show del Super Bowl. Ella sóla llevó adelante el espectáculo que observaron más de 109 millones de personas.

Durante el show, Rihanna aprovechó para revelarle al mundo que está embarazada de su segundo hijo junto a A$AP Rocky.

Tras la repercusión y los interrogantes generados en redes sociales, un representante de la artista confirmó la noticia a la revista especializada The Hollywood Reporter.

Super Bowl 2023: las canciones que cantó Rihanna

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In The World)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds