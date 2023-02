Madonna imita a Jenna Ortega en "Merlina"

"Merlina" es uno de los últimos grandes éxitos de Netflix y ha generado un gran suceso tanto para la plataforma como para las conversaciones alrededor del show. Y la última noticia relacionada a "Merlina" involucra a Madonna.

Madonna acaba de sumarse al famoso challenge de TikTok bailando como Jenna Ortega, al ritmo de "Bloody Mary" de Lady Gaga, lo cual hizo que fuera todo un éxito y que tuviera millones de reproducciones.

Hace años, Madonna mantuvo una enemistad con Lady Gaga, que surgió con el éxito de Born This Way y su similitud con el clásico Express Yourself. Pese a que un tiempo se mantuvieron alejadas, fue en 2019, cuando Gaga ganó el Premio Oscar por "A Star is Born", que ambas le pusieron fin a su enemistad pública.

A sus 64 años, la Reina del Pop acaba de anunciar The Celebration Tour, una gira con la que recorrerá 35 ciudades con el objetivo de festejar sus 40 años de éxitos.