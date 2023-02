Las producciones de Netflix nominadas a los Óscar 2023

Los Premios Óscar 2023 ya tienen fecha y lugar: La ceremonia de entrega de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se realizará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Como todos los años, hay una gran expectativa respecto a las películas, actores, actrices, directores y miembros de equipos técnicos que se llevarán su estatuilla. Aquí listamos las películas nominadas que puedes encontrar en Netflix:

All Quiet on the Western Front:

Nominada a Mejor película, Mejor guión adaptado, Mejor película internacional, Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje y peinado, Mejor fotografía, Mejores efectos especiales, Mejor banda sonora y Mejor sonido.

Sinopsis: En la Alemania de 1917, el joven Paul Baumer miente sobre su edad para alistarse con sus amigos, todos ellos jóvenes patriotas. Sin embargo, la realidad de la guerra desmantela casi inmediatamente su exuberancia.

Bardo:

Nominada a Mejor fotografía.

Sinopsis: Un reputado periodista y documentalista mexicano regresa a su país, donde atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a la locura de sus recuerdos.

Pinocho de Guillermo del Toro:

Nominada a Mejor Película Animada.

Sinopsis: En Italia, el deseo de un hombre le da vida mágicamente a un muñeco de madera. Sin embargo, padre e hijo tendrán que sobrevivir al auge del fascismo.

Blonde:

Nominada: Ana de Armas a Mejor Actriz.

Sinopsis: Una mirada al ascenso a la fama y la épica desaparición de la actriz Marilyn Monroe, una de las estrellas más grandes del mundo.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out

Nominada a Mejor Guión Adaptado.

Sinopsis: El detective Benoit Blanc entra en acción cuando el misterioso juego de asesinatos de un multimillonario se sale de control.

Monstruo del Mar:

Nominada a Mejor Película Animada.

Sinopsis: La vida de un legendario cazador de monstruos marinos cambia por completo al encontrar a una persona muy particular oculta en su barco.

Nuestro bebé elefante:

Nominada a Mejor Documental.

Sinopsis: Bomman y Bellie, una pareja del sur de la India, dedican su vida a cuidar de un bebé elefante huérfano llamado Raghu, forjando una familia sin igual.

El efecto Martha Mitchell:

Nominada a Mejor Documental.

Sinopsis: Un documental que analiza la figura de la esposa de un miembro del gabinete que testificó durante el "Watergate" y la campaña de la Administración de Nixon para mantenerla en silencio.