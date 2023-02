"The Last of Us": ¿cuál es y qué significa la canción de Linda Ronstadt del tercer episodio?

The Last of Us está siendo todo un suceso en HBO Max. Domingo a domingo llegan más episodios de esta serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Y en el último episodio hubo una canción trascendental.

"Cuando un extraño se acerca a su recinto, el sobreviviente Bill forja una conexión poco probable. Más tarde, Joel y Ellie buscan la guía de Bill", dice la sinopsis oficial del tercer episodio de The Last of Us. Allí hay una canción muy particular de Linda Ronstadt que toma relevancia.

El tema en cuestión es Long Long Time, que de hecho es el que le da nombre al tercer episodio e incluye un significado detrás.

Long Long Time de Linda Ronstadt es la canción que toca Frank en el piano después de la primera cena que le prepara Bill en su hogar. "El amor permanecerá, nadie a mi lado", dice la canción que hace referencia a la soledad de Bill.

Nick Offerman y Murray Bartlett conforman la pareja protagonista de este episodio y el significado de la canción no podría caerles mejor. "Ama las heridas que no se ven", dice la canción.