Esta es la mujer que más veces ha perdido en los premios Óscar

La música de Diane Warren ha cautivado al público durante décadas y su trayectoria en la industria musical es innegable, aunque nunca haya ganado un Óscar en las 13 ocasiones en que ha sido nominada. Con 14 nominaciones en total, Diane es conocida por tener el récord de la persona que más veces ha perdido en los Premios Óscar, pero esto no la detiene.

En noviembre del año pasado, la compositora de 66 años recibió un Óscar honorífico por su trayectoria en la industria de la música y, aunque no haya ganado el premio en las ceremonias, Diane ve sus 13 nominaciones como una victoria. Según ella, el simple hecho de que 13 de sus canciones hayan sido seleccionadas entre cientos de otras es algo que ella considera una verdadera victoria.

Este año, Diane Warren buscará la revancha en la edición 95 de los Premios Óscar, compitiendo en la categoría a Mejor Canción Original por el tema Applause, interpretada por Sofia Carson para la cinta "Tell it like a Woman".

A pesar de no haber ganado nunca antes, Diane está lista para demostrar su talento una vez más y espera salir victoriosa en la ceremonia que se celebrará el domingo 12 de marzo del 2023.

A pesar de su historial en los Óscar, Diane Warren es una figura respetada en la industria musical y ha colaborado con algunos de los artistas más importantes de la música. A través de su trabajo, ha dejado un impacto duradero en la música y ha inspirado a muchos artistas a seguir sus pasos.

Aunque la victoria en los Óscar aún no le haya llegado, Diane Warren seguirá creando música y dejando su huella en la historia de la música.