¿Cuándo se estrena Soy Leyenda 2?

¡Buenas noticias para los fans de "Soy Leyenda"! La esperada secuela de la película está en marcha y aquí algunos emocionantes detalles sobre ella. En la segunda parte, veremos de nuevo a Will Smith en el papel de Robert Neville, pero esta vez, la historia se situará varias décadas después de los sucesos de la primera película.

Además, se espera que la naturaleza juegue un papel importante en la trama, algo que el director, Akiva Goldsman, tomó como inspiración de "The Last of Us".

Aunque aún no hay una fecha exacta de lanzamiento, se espera que la película llegue a finales de 2024 o principios de 2025. Según IMDB, la producción de "Soy Leyenda 2" todavía está en desarrollo y el equipo está trabajando duro para llevarnos una película increíble.

¿Qué podemos esperar de la trama de Soy Leyenda 2? Aunque no se han revelado muchos detalles, se rumorea que la película podría tomar el final alternativo de la primera película, donde se descubre que los "infectados" tienen la capacidad de comunicarse entre ellos.

Además, el paisaje desempeñará un papel fundamental en la trama, y podremos ver cómo la naturaleza ha retomado las ciudades tras el fin de la civilización.