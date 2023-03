El sorprendente cambio físico de Pedro Pascal a lo largo de su carrera

Pedro Pascal, actor chileno naturalizado estadounidense, se ha destacado en la industria cinematográfica de Hollywood por su papel en la serie "The Last of Us" de HBO Max. Allí interpreta a Joel, un hombre que ayuda a una adolescente a navegar por un territorio lleno de zombies y otros peligros.

¿PERO HABÉIS VISTO A PEDRO PASCAL EN EL TRAILER DE LA GRAN MURALLA? ES UNA MEZCLA ENTRE OBERYN Y PEÑA, Y ME DA ALGO. pic.twitter.com/Pi8jqitNi2 — reina aguacate (@rosiotigre) February 3, 2017

Antes de su trabajo en la esta serie, Pascal tuvo una carrera variada en la actuación. Lo vimos en "La Gran Muralla", donde interpretó a Tovar, un mercenario europeo que se enfrenta a criaturas monstruosas. También tuvo un papel en la icónica serie "Game of Thrones" como Oberyn Martell, y en la popular serie de Netflix, "Narcos", como Javier Peña.

Post de apreciación al bigote de Pedro Pascal en #Narcos: pic.twitter.com/PRJgHZVieX — Netflix España (@NetflixES) February 17, 2023

Pascal también tuvo la oportunidad de unirse al universo de Star Wars en la exitosa serie "The Mandalorian", donde interpretó a Din Djarin, un cazarrecompensas que se une a un niño con habilidades especiales para vivir aventuras en la galaxia. Además, fue parte del Universo Extendido DC en Wonder Woman 1984, donde interpretó al villano Max Lord.

En The Last of Us, Pascal interpreta a Joel, un hombre que debe ayudar a una adolescente a través de un territorio infestado de zombies después de que un hongo haya infectado a la mayoría de la población. Juntos, los personajes se embarcan en una misión peligrosa que resulta ser más importante de lo que imaginan. La actuación de Pascal en este papel ha sido muy elogiada por la crítica y ha consolidado aún más su lugar en la industria del entretenimiento.