Cuándo llega "Love and Death", la serie de Elizabeth Olsen en HBO Max?

Elizabeth Olsen ha tenido una carrera impresionante desde su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora se prepara para su próximo proyecto fuera del papel de Scarlet Witch.

"Love and Death" es una serie de HBO Max que cuenta la historia de dos parejas religiosas que disfrutan de una vida sencilla en un pequeño pueblo de Texas. Todo cambia cuando alguien usa un hacha, lo que desencadena un evento que cambia la vida para siempre.

La trama está basada en un hecho real que tuvo lugar en los años 80, cuando Candy Montgomery asesinó a Betty Gore con 41 hachazos, lo que la llevó a ser conocida como "la asesina del hacha".

¿Cuándo se estrenará Love and Death? El proyecto se mantuvo en secreto desde su anuncio a principios de 2021.

El rodaje tuvo lugar entre septiembre de ese mismo año y abril de 2022, pero se han revelado pocos detalles desde entonces. Finalmente, se ha anunciado que la serie se estrenará en HBO Max el 27 de abril de 2023.

Elizabeth Olsen interpretará a Candy Montgomery, la mujer acusada de asesinar a la amante de su esposo y ganarse la atención de la prensa estadounidense. También forman parte del reparto Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey, Krysten Ritter, Richard C. Jones y Fabiola Andújar, entre otros.

"Love and Death" es una serie de 6 episodios creada por David E. Kelley, basada en el capítulo "Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II" del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, escrito por Jim Atkinson y John Bloom.