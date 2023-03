¿Cuál es la próxima película de Marvel?

En esta imagen proporcionada por Disney, Paul Rudd en una escena de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. ( FUENTE EXTERNA )

Recién se estrenó la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), después de "Black Panther: Wakanda Forever" del año pasado, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" tras unos tres largos meses de espera por parte de los fanáticos de los superhéroes.

Esta nueva película marca el comienzo de la Fase 5 del MCU y presenta a Scott Lang (Paul Rudd), Hope (Evangeline Lilly) y la nueva heroína Cassie Lang (Kathryn Newton). También conoceremos al villano principal de esta saga, Kang El Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, a quien ya hemos visto en "Loki".

Para el 2023, Marvel planea estrenar solo tres películas del MCU y dos series en Disney+, comenzando con "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" en mayo, seguida por "The Marvels" en julio. Además, habrá dos series después de mitad de año: la segunda temporada de "Loki" y "Secret Invasion", y posiblemente la segunda temporada de "What if...?" también.

Si eres de los que prefieren ver las películas del MCU desde la comodidad de su hogar con Disney+, tendrás que esperar un poco más para ver "Ant-Man and The Wasp: Quantumania".

Se espera que esté disponible en abril, después de una ventana de 45 a 60 días desde su estreno en la pantalla grande. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la fecha exacta.