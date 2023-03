The Last of Us: Bella Ramsey se declaró no binaria

The Last of Us es un éxito en HBO Max. La serie adapta el ya clásico videojuego de PlayStation y en sus primeros episodios se convirtió en furor. Y ahora es nuevamente noticia debido a una declaración de una de sus protagonistas.

Pedro Pascal coprotagoniza esta serie con Bella Ramsey, la joven actriz de 19 años. Y ahora Ramsey acaba de confesar que se autopercibe no binaria.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso. Pero si alguien se dirige hacia mí como ‘él’, es un poco emocionante”, afirmó en una entrevista con The New York Times.

"Soy en gran medida sólo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, añadió Ramsey.