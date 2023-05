Disney+ suma cinco películas de Spider-Man a la plataforma

Disney+ ha anunciado una gran sorpresa para los fans de Spider-Man. La plataforma agregará cinco películas del héroe, que incluyen tres versiones distintas del personaje, para que los usuarios puedan disfrutar en casa.

La trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire, así como las dos películas de Andrew Garfield, están disponibles en Disney+ desde el 21 de abril. Mientras tanto, la primera película de Tom Holland como Spider-Man, "Spider-Man: Homecoming", y "Venom", protagonizada por Tom Hardy, llegaron el pasado 12 de mayo.

Es una excelente noticia para los fans del universo cinematográfico de Marvel, ya que Disney+ tiene la mayoría de las películas de los Avengers y otros héroes de la marca, incluido Spider-Man. Además, esto les brinda la oportunidad de ver al "Amistoso Vecino" en la comodidad de sus hogares y en cualquier dispositivo que les resulte más práctico.

Sin embargo, hay algunas películas del personaje que aún no están disponibles en Disney+. "The Amazing Spider-Man 2", "Far From Home" y "No Way Home" no se incluirán en el catálogo del servicio en este momento. Pero, hay esperanza de que pronto se agreguen al catálogo de la plataforma.

En cuanto al mundo animado, los fans pueden esperar con entusiasmo "Spider-Man: Across the Spiderverse". La película llegará a los cines el 2 de junio y contará con la continuación de la historia de Miles Morales, quien se unirá con Gwen Stacy para vivir una aventura a través del multiverso donde se encontrará con infinitas versiones del "Cabeza de Red".

Aunque aún no hay mayores novedades de Spider-Man en el frente live-action, los fans pueden estar seguros de que tendrán muchas opciones para disfrutar del héroe en Disney+ y en el cine en los próximos meses.