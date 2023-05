Los mejores documentales disponibles en HBO Max

HBO Max ofrece una amplia variedad de documentales que cubren temas como la política, la ciencia, el crimen, la música y más. Aquí hay algunos de los mejores documentales disponibles en la plataforma:

The Vow: Esta serie documental sigue a miembros de NXIVM, una organización que se presenta a sí misma como una comunidad de autoayuda, pero que en realidad es una secta peligrosa que manipula a sus seguidores.

Leaving Neverland: Este documental cuenta la historia de dos hombres que acusan a Michael Jackson de abuso sexual cuando eran niños. La película es intensa y perturbadora, y ha sido objeto de mucha controversia.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley: Este documental explora la historia de Elizabeth Holmes y su compañía, Theranos, que prometía revolucionar la industria de los análisis de sangre, pero que en realidad era una estafa.

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst: Esta serie documental sigue la historia de Robert Durst, un hombre adinerado y excéntrico que ha sido acusado de varios crímenes, incluido el asesinato de su esposa y su mejor amigo.

The Lady and the Dale: Esta serie documental cuenta la historia de Elizabeth Carmichael, una mujer transgénero que estafó a la gente con un automóvil llamado The Dale. La historia es única y emocionante.

McMillions: Esta serie documental explora la historia de una estafa en la que se vendieron boletos fraudulentos de la cadena de restaurantes McDonald's, y cómo el FBI finalmente logró atrapar a los responsables.

Tiger: Este documental sigue la vida y carrera de Tiger Woods, desde su infancia hasta su fama mundial como golfista.

15: Una película sobre la libertad de expresión: Este documental explora la Primavera Árabe y cómo los medios sociales jugaron un papel importante en el cambio político en Egipto.

The Apollo: Este documental cuenta la historia del famoso teatro Apollo de Nueva York, y cómo se convirtió en un lugar icónico de la música y la cultura afroamericana.

The Weight of Gold: Este documental examina la presión y el estrés que enfrentan los atletas olímpicos, y cómo afecta su salud mental.

Estos son solo algunos de los documentales disponibles en HBO Max que vale la pena ver. Hay muchos más para elegir, desde documentales sobre el medio ambiente hasta historias de la vida real.